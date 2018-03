Stress da parcheggio addio, auto trova spazi per sosta da sola

ROMA - Stress da parcheggio addio grazie a Jaguar Land Rover che, attraverso la flotta dei suoi veicoli autonomi, consente di trovare spazi disponibili e sostare senza intervento del guidatore. Il costruttore ha effettuato dei test promuovendo il Self-driving Valet, un sistema che rappresenta un vero e proprio passo verso la trasformazione dei veicoli autonomi in realtà quotidiana, grazie ad una tecnologia che elimina lo stress della guida cittadina.



L'evento, che si è svolto sulle strade di Milton Keynes, rientra nell'ambito della collaborazione di Jaguar Land Rover con UK Autodrive, il consorzio che sperimenta i veicoli autonomi e le tecnologie Connected car. Jaguar Land Rover ha anche sviluppato tecnologie connesse per accelerare l'integrazione dei dispositivi di guida automatica. Tali tecnologie consentono alle auto di 'parlare' fra loro e con l'ambiente circostante, offrendo al guidatore le informazioni che gli servono, e agevolando il veicolo a reagire più rapidamente.

Nella dimostrazione di Milton Keynes la Compagnia ha collaudato due dispositivi: L'Emergency Vehicle Warning e L'Electronic Emergency Brake Light. L'Emergency Vehicle Warning (EVW) segnala al pilota l'approssimarsi di un veicolo d'emergenza, e la direzione di provenienza. L'Electronic Emergency Brake Light (EEBL) emette un segnale quando un'altra vettura connessa sta frenando violentemente - potenzialmente offrendo al pilota parecchi secondi aggiuntivi per evitare una collisione. Jaguar Land Rover sta sviluppando tecnologie che interessano sia i veicoli semiautonomi sia quelli autonomi, per poter offrire la scelta tra guida attiva e guida autonoma.



L'obiettivo dell'azienda è rendere l'automobile autonoma attiva nel maggior numero possibile di situazioni di vita reale, su asfalto o in off-road, e in ogni condizione atmosferica.