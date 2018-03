Emissioni di CO2 da autotrazione in calo in bimestre 2018

ROMA - Nei primi due mesi del 2018 le emissioni di CO2 derivate dall'uso di benzina e gasolio per autotrazione sono calate di quasi 110.000 tonnellate (108.838 tonnellate per la precisione) rispetto allo stesso periodo del 2017.



Questa diminuzione - secondo un'elaborazione del centro ricerche Continental Autocarro su dati del Ministero dello Sviluppo Economico - corrisponde ad un ribasso percentuale dello 0,7%. Il calo maggiore è stato registrato nel comparto delle emissioni derivate dall'uso di benzina (-89.376 tonnellate, pari al 2,6% in meno). Le emissioni da gasolio sono diminuite di 18.762 tonnellate, che corrispondono ad un calo percentuale dello 0,2%.