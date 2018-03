Audi official sponsor della Maratona dles Dolomites-Enel

ROMA - Audi è official sponsor della Maratona dles Dolomites-Enel, la granfondo ambientata nel cuore delle Dolomiti, con partenza e arrivo in Alta Badia. La manifestazione, che ha richiamato oltre 9mila ciclisti e che per l'edizione 2018, in programma il primo luglio, ha eletto l'equilibrio come tema portante, vede Audi impegnata in prima linea nel campo della sostenibilità ambientale. La relazione tra Audi e la Maratona dles Dolomites-Enel si aggiunge alla partnership tra il costruttore e l'Alta Badia, dove Audi è parte attiva con la creazione di un'infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici, e la partnership con Enel sia sul progetto di sviluppo di colonnine di ricarica Eva+ sia sull'integrazione dei servizi di ricarica nell'offerta di acquisto della nuova Audi e-tron, la prima vettura integralmente elettrica del Marchio, al debutto in Italia a fine anno.



Audi supporterà la Maratona con una flotta di Audi Q7 e-tron, il suv ibrido diesel-elettrico a trazione quattro.