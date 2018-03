Parabrezza pulito? Si può, utilizzando l'acqua piovana

ROMA - Riutilizzare l'acqua piovana per mantenere pulito il parabrezza della Ford. Un modo semplice ed economico per risparmiar miliardi di litri d'acqua. L'idea geniale non poteva che venire dalla mente di due bambini. Si tratta di Daniel e Lara Krohn, due fratelli tedeschi che, l'estate scorsa, mentre viaggiavano a bordo dell'automobile di famiglia, si sono ritrovati nel bel mezzo di un acquazzone. Quando Gerd, il loro papà, al volante, ha cercato di ripulire il parabrezza, la vaschetta dei liquidi lavavetro era vuota e il vetro, goccia dopo goccia, sempre più sporco.



Da qui, l'idea dei due fratelli sul riutilizzo dell'acqua piovana, che ha permesso loro di vincere una competizione scientifica locale e che, ora, verrà testata con un'automobile a grandezza naturale. ''Ci siamo ritrovati nel mezzo di un acquazzone. C'era acqua dappertutto, tranne che nella vaschetta dei liquidi lavavetro. Io e mia sorella abbiamo immediatamente pensato che questo fosse così ironico! E poi improvvisamente la lampadina: bastava semplicemente riutilizzare la pioggia!'',ha raccontato Daniel, 11 anni, di Jülich, in Germania.



''Non potevamo credere che nessuno ci avesse mai pensato prima - ha aggiunto Lara, di 9 anni -. Per provarlo, abbiamo smontato la nostra autopompa dei pompieri giocattolo e l'abbiamo fissata a un modellino, all'interno di un acquario. Quindi abbiamo aggiunto un sistema di filtraggio per garantire che l'acqua fosse pulita. Ha funzionato davvero bene''.



Quell'idea nata così, un po' per caso, adesso è al vaglio dei ingegneri Ford che hanno deciso di testare il dispositivo applicandolo a una vera Ford S-MAX. Per raccogliere l'acqua, dei tubi di gomma sono stati collegati dal parabrezza alla vaschetta dei liquidi lavavetro.



Si prevede che l'utilizzo di acqua da parte dei veicoli possa aumentare in quanto anche telecamere e sensori devono essere mantenuti puliti. Gli ingegneri di Ford, a tal proposito, stanno già lavorando a nuove metodologie per il recupero dell'acqua, a esempio, attraverso la pioggia e la condensa, e anche, assorbendo l'umidità dall'aria per poi filtrarla ottenendo così acqua potabile.