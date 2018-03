A Parigi mostra di foto dedicata a creatori DS7 Crossback

ROMA - Con il debutto di DS 7 Crossback nel paesaggio automobilistico, il DS World Paris ospita una mostra fotografica inedita che rende omaggio ai suoi creatori.



Attraverso una ventina di scatti in bianco e nero, il marchio DS celebra tutti i designer, artigiani, tecnici, operai e ingegneri che hanno ideato, progettato, selezionato, assemblato, testato e prodotto DS7 Crossback. Dietro alla macchina fotografica, Eddy Brière dell'agenzia Rayfresh Studio, un ritrattista di celebrity dallo stile molto cinematografico che ha tradotto in immagini la passione dei collaboratori di DS Automobiles per il loro lavoro.



L'esposizione interessa due piani della struttura di rue François a Parigi ed è organizzata attorno a due DS 7 Crossback.



I visitatori potranno scoprire i ritratti di alcune persone che hanno collaborato alla realizzazione di questo progetto: la prima DS di seconda generazione. Ai visitatori è data inoltre la possibilità di salire a bordo del suv oppure vivere l'esperienza della realtà virtuale con DS Virtual Vision, e scegliere tra le diverse 'Ispirazioni' e la gamma di personalizzazioni (per gli interni e la carrozzeria) proposte per configurare DS 7 Crossback. Grazie all'apposito visore, scopriranno il loro modello presentato in scala 1:1 nella cornice di Place de la Concorde a Parigi.