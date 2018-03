MiaCar, la piattaforma vendita creata da top manager Sistino

ROMA - Si consolida, dopo il debutto avvenuto nella scorsa estate, l'attività di MiaCar, la piattaforma web che applica gli standard dell'e-commerce all'acquisto delle auto. Grazie alla formula innovativa e alla soddisfazione di clienti e concessionari, MiaCar ha visto crescere nell'ultimo trimestre le vendite che sono più che raddoppiate rispetto al trimestre precedente. L'iniziativa è nata dall'impegno di un gruppo di imprenditori guidati da Lorenzo Sistino, apprezzato manager con oltre 25 anni passati nel mondo automotive con ruoli di primissimo piano: AD del brand Fiat, brand president New Holland Agriculture, brand president Iveco, e vice president commercial operations in Europa per tutti i brand auto del Gruppo Fiat. Oggi Sistino è socio fondatore e amministratore di MiaCar, affiancato da Fabio Sferruzzi (co-fondatore del Talent Garden di Torino, il luogo dove trovano casa e si sviluppano le nuove start-up) e da Synesthesia la software house specializzata in e-commerce e soluzioni digitali, che collabora con i più importanti brand italiani.



MiaCar mette a disposizione dei clienti oltre 1.000 vetture, dalle supereconomiche alle auto da sogno, con risparmi che per le Km 0 possono arrivare al 40% e basa il suo successo sulla completezza di informazioni messe a disposizione del cliente oltre che sulla facilità di navigazione e la trasparenza, in quanto i 'navigatori' sanno con chiarezza quanto dovranno pagare per l'auto che desiderano, senza costi nascosti o vincoli di finanziamento. Un aspetto - afferma Sistino - che contribuisce a portare ai massimi livelli il rating delle recensioni, certificato da un ente indipendente, e a generare un passaparola positivo.