Jeep di nuovo official sponsor tour europeo Rolling Stones

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - Anche per il 2018 Jeep è l'official sponsor del tour europeo dei Rolling Stones, che - con il titolo 'Stones - No Filter' toccherà dal 17 maggio all'8 luglio, toccherà Regno Unito, Irlanda, Francia, Germania, Repubblica Ceca e Polonia. 'Guest star' dei concerti l'intera gamma Jeep con cui il pubblico potrà vivere una brand experience coinvolgente. Quattordici grandi concerti in cui il marchio Jeep accompagnerà, per la terza volta, il quartetto fprmato da Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts e Ronnie Wood per replicare l'enorme successo del tour europeo dello scorso autunno. Sono tantissime le affinità tra i Rolling Stones, una delle rock band più longeve e conosciute al mondo, che ha rivoluzionato la storia della musica rock imponendo per decenni il suo stile unico e fuori dagli schemi, e il leggendario marchio di fuoristrada e suv che da oltre 75 anni è la più autentica espressione di libertà e avventura nel campo automobilistico. Prodotto da Concerts West/AEG Presents, il tour 'Stones - No Filter' partirà da Dublino in Irlanda il 17 maggio, per poi spostarsi nel Regno Unito - Londra (22-25 maggio), Southampton (29 maggio), Coventry (2 giugno), Manchester (5 giugno), Edimburgo (9 giugno), Cardiff (15 giugno) e infine una seconda data a Londra al Twickenham Stadium (19 giugno). Poi i Rolling Stones saranno a Berlino (22 giugno), Marsiglia (26 giugno), Stoccarda (30 giugno), Praga (4 luglio) e infine Varsavia (8 luglio). Si rinnova così una collaborazione esclusiva nata nel 2014 quando il brand Jeep accompagnò la band nella tournée europea '14 On Fire' e poi proseguita lo scorso anno con l'avvincente 'Rolling Stones - No Filter'. Quest'anno il tour vedrà in prima fila l'intera gamma Jeep esposta in un'area caratterizzata dagli stilemi Jeep e posizionata in punti di grande afflusso, dove sarà possibile vivere una brand experience coinvolgente nel segno della musica più travolgente e dei suv più iconici del mondo. (ANSA)