Vw T-Roc auto ufficiale di giudici e talenti di The Voice

ROMA - La Volkswagen T-Roc è stata scelta per accompagnare i giudici e i concorrenti del talent musicale 'The Voice' che andrà in onda dal 22 marzo su Rai 2. Nuovi protagonisti e nuove regole per il programma che sarà condotto da Costantino della Gherardesca il quale avrà il compito di gestire il confronto tra giudici J-Ax, Francesco Renga, Cristina Scabbia e Al Bano. A bordo della Volkswagen T-Roc, questi quattro artisti e i rispettivi concorrenti saranno protagonisti di una sfida in otto puntate che proclamerà la nuova stella emergente del panorama musicale italiano.



Disponibile a partire da 21.900 euro, T-Roc è declinata in due allestimenti, Style e Advanced, entrambi caratterizzati da una dotazione di serie completa e da un'ampia possibilità di personalizzazione. Tre i motori disponibili: i benzina 1.0 TSI 115 CV e 1.5 TSI ACT (Active Cylinder Technology, gestione attiva dei cilindri) 150 CV, oltre al Turbodiesel 2.0 TDI 150 CV con trazione integrale.