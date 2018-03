Skoda protagonista del mondo rally: si parte il 22 marzo

ROMA - Skoda conferma il legame con il mondo del motorsport.



Anche quest'anno, il team internazionale di Skoda Motorsport sarà impegnato in molteplici campionati, primo fra tutti il World Rally Championship FIA, categoria WRC2, in cui ha ottenuto il titolo di categoria per 3 anni consecutivi (2015-2016-2017).



Oltre alla massima serie, Skoda presidierà i principali campionati nazionali, dove Fabia R5 si è meritata negli anni la reputazione di auto più competitiva della sua categoria, grazie alle numerose vittorie. L'equipaggio composto dal pilota Umberto Scandola e dal navigatore Guido D'Amore tornerà a correre sulle strade italiane con l'obiettivo di migliorare il secondo posto assoluto ottenuto nel 2017.



Sarà il Rally 'Il Ciocco e Valle del Serchio', in programma dal 22 al 24 marzo, a inaugurare la stagione 2018. Le tappe successive si svolgeranno a Sanremo (12-14 aprile), poi sarà la volta del rally targa Florio (3-5 maggio) e ancora il rally dell'Elba (24-26 maggio), il rally di San Marino (30 giungo - 1 luglio), il rally di Roma Capitale (20-22 luglio), il rally adriatico (22-23 settembre) ed infine il rally delle due valli (11-13 ottobre).