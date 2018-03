Opel lancia Cayu, shopping online ma nei centri commerciali

ROMA - Dopo la Germania, è l'Italia il secondo paese che lancia il marchio Cayu (Car for you), esperienza d'acquisto promossa da Opel che combina lo shopping on-line e off-line portando la vendita dell'auto direttamente nei luoghi di maggior afflusso dei clienti. Alla cerimonia di apertura del Cayu store all'interno del centro commerciale Elnòs Shopping di Roncadelle ha partecipato Andrea Ciucci, direttore Vendite Opel Italia, che ha dichiarato: ''Cayu è un nuovo modo di concepire l'acquisto dell'auto andando incontro alle esigenze dei clienti che vogliono ottimizzare il proprio tempo e quindi desiderano un acquisto che sia veloce, semplice e sicuro. Insieme all'imprenditore Barchetti, che è anche nostro concessionario Autentika di Brescia, abbiamo elaborato un'esperienza di vendita innovativa, che non cambia la nostra strategia di distribuzione, ma che ha l'obiettivo di massimizzare ancor di più la soddisfazione del cliente''. La prima rivoluzione novità riguarda la location: una concessionaria di auto all'interno di un centro commerciale.



Aperto 7 giorni 7, 12 ore al giorno non-stop, Cayu dispone di monitor touch dove è possibile effettuare il processo di configurazione dell'auto, definire il preventivo e finalizzare l'acquisto. Il tutto avviene attraverso una piattaforma digitale online intuitiva, progettata con le logiche dei siti e-commerce che permette al cliente di scegliere e acquistare un'auto in pochi semplici passaggi, partendo dal budget ipotizzato, modificando e variando liberamente i parametri sino a raggiungere il perfetto equilibrio in relazione all'auto desiderata. Inoltre è previsto il supporto dello staff con sei personal shoppers (gli 'Insider') che sono a disposizione nello Store per accompagnare e assistere il cliente in tutte le fasi, compreso il Test Drive che può essere effettuato direttamente nell'area esterna allestita appositamente e attrezzata per offrire a breve anche i servizi di manutenzione e riparazione. A fianco dei consulenti c'è Cayuki, un robot dotato di Intelligenza Artificiale, istruito per colloquiare con i visitatori fornendo informazioni sui prodotti e sui servizi Opel. Cayu Brescia garantisce che la nuova auto venga consegnata nel giro di pochi giorni e il cliente, nel caso in cui non fosse soddisfatto del suo acquisto, ha ben 20 giorni di tempo per restituirla, senza oneri. Ma non è questa l'unica garanzia: se nel periodo tra la firma del contratto e la consegna della vettura il cliente trova un'offerta migliorativa, a pari condizioni di prodotti e servizi, Cayu Brescia garantisce l'adeguamento dell'offerta affinché risulti la migliore sul mercato.