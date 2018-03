Peugeot 'Io la guido così', Andreucci sulla pista ghiacciata

ROMA - Sensibilità al volante, dolcezza nell'uso del cambio, decisione nell'impostare le traiettorie e tanto cuore nello spingere sull'acceleratore. Sono queste le 'precauzioni' da adottare su una pista ghiacciata dove i guardrail che delimitano il percorso sono cumuli di neve. A spiegarlo, in un video, è il dieci volte campione italiano di rally, Paolo Andreucci al volante della Peugeot 208 T16. La pista utilizzata per la terza puntata della mini-serie '208 T16 - Io la guido così' è quella dell'Ice Rosa Ring di Riva Valdobbia (Vercelli) ai piedi del Massiccio del Rosa, lunga 1.230 metri e larga dai 10 ai 12 metri. La zona in cui si trova, soggetta a correnti fredde, garantisce un fondo ghiacciato resistente anche nelle ore diurne da dicembre a metà febbraio, con condizioni simili a quelle scandinave. Condizioni ideali per esaltare la grinta della 208 T16 e la bravura di un veterano come Paolo Andreucci.