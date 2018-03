In Francia Honda propone garanzia di 1 milione di km

ROMA - Originale forma di promozione, a sostegno delle vendite della versione a gasolio della Civic i-DTEC, e degli altri modelli in gamma, da parte di Honda France. Fino al 31 marzo chi acquisterà questa vettura potrà godere di una speciali garanzia valida fino a 1 milione di chilometri di percorrenza. L'offerta - riferisce il magazine francese AutoPlus - non si limita a questa variante della gamma Civic, ma anche a tutte le altre Honda (esclusa la NSX) immatricolate entro fine mese e indipendentemente dalla motorizzazione scelta. Si tratta di una operazione già messa in atto dalla Casa giapponese nel mercato transalpino, ma con la differenza - questa volta - del limite temporale di 5 anni invece di 10. Un evidente 'trucchetto' per abbassare i rischi aziendali dato che per sfruttare al massimo la super-protezione il guidatore di una Civic, di una Jazz, di un CR-V o di un HR-V dovrebbe circolare senza interruzione per 548 chilomentri al giorno.