Range Rover Velar tra finaliste dei World Car of the Year

ROMA, 08 MAR - Range Rover Velar rientra nella cerchia dei finalisti in competizione per due trofei World Car Awards 2018. Il suv di lusso Land Rover fa infatti parte delle tre vetture in gara per due titoli: World Car of the Year e World Car Design of the Year.



L'annuncio è stato dato al Motor Show di Ginevra ed i vincitori saranno proclamati il 28 marzo all'International Auto Show di New York. I riconoscimenti vengono assegnati sulla base dei voti dei 75 componenti la giuria World Car Awards.



Jaguar Land Rover non è nuova a questi successi: nell'anno passato la Jaguar F-Pace è stata nominata World Car of the Year e World Car Design of the Year.



A decretare i vincitori, durante l'Auto Show d'oltreoceano a fine mese, una giuria composta da 75 giornalisti del settore automobilistico provenienti da 24 Paesi.



