Nasce Officine Maserati per l'usato certificato del Tridente

GINEVRA - La Casa del Tridente ha annunciato, in occasione del Salone di Ginevra, la nascita del programma Officine Maserati, Attivo entro il 2018 in tutto il mondo è volto a garantire la massima sicurezza a chi acquista una Maserati già immatricolata e prevede una garanzia di 2 anni con chilometraggio illimitato, assistenza stradale ed una verifica di idoneità che comprende 121 controlli. Officine Maserati aumenta i servizi al cliente finale e che coinvolge ancora di più la rete nelle attività del Tridente, offrendo ai rivenditori autorizzati l'opportunità di valorizzare il parco circolante Maserati e aumentare la fidelizzazione della propria clientela. Un progetto volto a dare valore aggiunto a chi acquista una Maserati già immatricolata, rigorosamente selezionata e di pregio, con la garanzia di entrare in possesso di un esemplare qualitativamente perfetto.



Maserati in questo modo incrementa la propria offerta di servizi al cliente finale, e fornisce un'ulteriore strumento di crescita commerciale alla propria rete di concessionari in tutto il mondo. Infatti il programma Officine Maserati Certified Pre-Owned coinvolge ancora di più la rete, offrendo ai rivenditori autorizzati l'opportunità di valorizzare l'usato della Casa del Tridente che viene ritirato in permuta, a fronte dell'acquisto di un modello nuovo.



Declinato come un vero e proprio brand - con un logo dedicato, una strategia globale, aree espositive dedicate all'interno degli show room - ha l'importante obiettivo di far conoscere a una nuova tipologia di clientela il brand fondato dai fratelli Maserati nel 1914. Con la commercializzazione dall'ultima generazione di Quattroporte e Ghibli, insieme a quella del Levante presentato nel 2016, la produzione Maserati di auto nuove è cresciuta in maniera esponenziale, aumentando il parco circolante della Casa modenese, destinato a crescere ulteriormente in futuro. Una situazione di mercato che offre alla rete dei concessionari del Tridente l'opportunità di incrementare le attività di vendita dell'usato e di assistenza alle vetture di seconda mano.



La strategia di sviluppo del network - si legge nella nota dell'azienda - prevede l'adeguamento in tutte le concessionarie delle specifiche relative al marchio Officine Maserati Certified Pre-Owned con personale appositamente formato, mentre per i mercati più ricettivi saranno previsti dei veri e propri punti di eccellenza totalmente dedicati al business dell'usato.