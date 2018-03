8 marzo: Scania, quando il meccanico è una donna

ROMA - La passione per i camion nata tra i banchi di scuola e poi l'amore per le moto da cross che la spinge a lasciare il campo alberghiero per intraprendere quello dei motori. È la storia di Natascia, poco più che ventenne che lavora presso l'officina autorizzata Scania di Fiano Romano, O.R.M.I.A.: a volerla nel team Alessandra Lucaroni, responsabile dell'officina romana che ama definire 'l'officina delle donne'.



Natascia è un meccanico che ripara veicoli industriali presso l'officina di Fiano Romano. Nel 2014 Natascia, di Foligno, ha appena iniziato il primo anno della scuola superiore. Studia in un Istituto Alberghiero, ma si ferma spesso a osservare con interesse quello che succede in un'altra aula della stessa scuola, dove si esercitano ragazzi che diventeranno meccanici. Natascia ha una grande passione per i motori e quando non è in classe passa molto del suo tempo in sella alla sua moto da cross. Dopo pochi mesi la sua passione le fa cambiare strada.



Spinta anche dagli insegnanti, lascia l'indirizzo alberghiero e si unisce al gruppo che studia i motori. La decisione è presa. Il suo futuro non sarà in un albergo ma in un'officina.



Finiti gli studi, Natascia inizia subito a lavorare riparando automobili ma il suo obiettivo è più ambizioso: vuole diventare meccanico dei camion. Invia il suo curriculum a molte aziende.



La prima a rispondere è Alessandra, responsabile dell'Officina O.R.M.I.A. autorizzata Scania, che assiste i clienti di una vasta area del centro Italia, che comprende Roma e un'ampia zona intorno alla capitale. Natascia è felice di lavorare sui motori Scania, sotto la guida del capo officina Nazareno. ''Si vede che sono motori fatti da chi se ne intende - spiega Natascia - Oltre che potenti e affidabili sono costruiti molto razionalmente ed è facile ripararli. Tutte le parti del motore si raggiungono con facilità, i tempi di intervento si riducono e noi meccanici facciamo meno fatica''. Presto la O.R.M.I.A. consentirà a Natascia di guidare da sola il furgone allestito ad officina mobile per l'assistenza 24 ore su 24 su strada. Un terreno di prova difficile che rafforzerà le competenze e il carattere di questa ragazza-meccanico targata Scania che ha l'obiettivo di migliorare ogni giorno nel suo lavoro. E Natascia, con tutta la squadra O.R.M.I.A., si sta preparando a partecipare al prossimo Scania Top Team, con la speranza di arrivare fino in fondo nella gara tra le migliori squadre di meccanici Scania.