VO, sbarca alla Fiera di Roma il salone delle auto usate

ROMA - Si chiama VO, salone del veicolo d'occasione, il motor show dedicato all'auto usta in programma dall'8 all'11 marzo da Fiera di Roma e Ifema (Fiera di Madrid), in collaborazione con Aci. Sugli stand del Padiglione 8 (ingresso Nord) della Fiera di Roma ci saranno oltre 300 auto d'occasione, saranno previsti test drive e start up di servizi e soluzioni automotive, per una 4 giorni espositiva all'insegna 'dell'usato di qualità, certificato e garantito', in un'area di 10.000 metri quadri e 5.000 esterni.



"Con questo evento del tutto nuovo nel panorama nazionale intendiamo proporci come punto di riferimento per la mobilità, da un punto di vista economico e di sostenibilità ambientale - ha detto Pietro Piccinetti, amministratore unico di Fiera Roma -. Puntiamo a promuovere il mercato dell'usato, incentivando un più accessibile rinnovamento delle flotte. Siamo certi che questa edizione zero sarà il primo passo di un'esperienza di successo".



Le auto disponibili per i test drive, con un responsabile dei venditori, sono assicurate: a disposizione di visitatori ed espositori c'è l'intera gamma dei servizi di assistenza amministrativa. Aspetto garantito da Aci, che allestirà uno sportello temporaneo del Pra.



Grazie a #sceglieguida - l'innovativo sistema integrato di servizi messo a punto da Aci, Aci Global e Sara Assicurazioni - per la prima volta i visitatori del salone possono scegliere, acquistare, sbrigare tutte le pratiche ed uscire dalla Fiera al volante della loro nuova auto d'occasione. Tutti i veicoli sono garantiti da Aci Global, che effettuerà delle verifiche ad hoc su veicoli esposti in Fiera, attraverso un 'CheckUp di ammissione all'Esposizione'.



L'evento è di interesse per il mercato, come precisato dal direttore generale di Unrae, Romano Valente, che sottolinea che "la domanda di vetture usate in Italia è alta: nel 2017 per ogni auto nuova si sono vendute 1,5 auto usate. In realtà, se consideriamo che le vetture usate sono acquistate per il 96% da clienti privati, vuol dire che in questo canale diventano 2,5 auto usate per ogni auto nuova venduta".



Partner dell'evento è Aci Global, società multiservizi di Aci e Omniauto. All'iniziativa sarà presente anche Smart, con l'usato garantito firsthand e il gruppo Fca Bank, Clickar, che è un brand Leasys, società leader nel noleggio a lungo termine, con una flotta di oltre 200.000 veicoli in tutta Europa.



Tra i gruppi che prenderanno parte al VO non poteva mancare Fca, con i marchi Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Fiat Professional, Jeep e Abarth ed un'esposizione di 50 autovetture Km0 e aziendali certificate e garantite da Fca Group. Tra i brand stranieri ci sono anche Ford e Renault, mentre per quanto riguarda le società di servizi, saranno presenti Lavygo (eco-lavaggio a domicilio), 'For Dealer', Ariel Car e la concessionaria Fiori.



Quest'anno il VO si svolge in concomitanza con il Roma Motodays 2018, che con i suoi 400 espositori e i 50mila mq espositivi interni rappresenta un evento di riferimento per il settore nel centro-sud Italia.