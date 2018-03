Alla Fiera di Roma tra auto e moto via allo 'show dei motori'

Alla Fiera di Roma si è acceso il semaforo verde che ha dato il via ad un'attesa quattro giorni all'insegna dei motori dedicata all'auto usata e al mondo delle due ruote, con oltre 300 auto d'occasione per tutti i gusti, test drive e start up di servizi e soluzioni automotive, e più di 400 espositori di moto e scooter per cui sono attesi 170mila visitatori tra i due eventi.



Sono stati inaugurati così il primo salone dell'auto usata in Italia, l'edizione zero del ''Vo, Salone del veicolo d'occasione'', organizzato da Fiera Roma e Ifema, la Fiera di Madrid con 21 anni di successi nella capitale spagnola, in collaborazione con Aci, e il Roma Motodays 2018, il salone della Moto e dello Scooter alla sua 10/a edizione, per cui giovedì e venerdì è previsto l'ingresso gratuito al pubblico femminile che si presenterà in sella.

Al taglio del nastro presenziato dall'Amministratore unico di Fiera Roma Pietro Piccinetti, dal presidente della Federazione Motociclistica Italiana Giovanni Copioli e da Santiago Quiroga, direttore comunicazione internazionale di Ifema hanno partecipato tra gli altri Freddie Spencer, il tre volte campione del mondo americano che negli anni '80 conquistò due titoli mondiali nello stesso anno, impresa ad oggi ancora imbattuta, Romano Valente, direttore generale di Unrae e Riccardo Viola, presidente Coni Lazio.



''Ci aspettiamo un grande successo con la conferma dei 150mila visitatori della scorsa edizione del Motodays e circa 20mila per il Vo - afferma Pietro Piccinetti -, un salone tra mobilità urbana, attenzione alle città ed educazione ecosostenibile, non proponiamo infatti solo un incontro tra domanda e offerta ma un valore aggiunto sociale ed economico''. ''Fiera di Roma - conclude - prosegue all'insegna delle nostre organizzazioni, non ospitiamo soltanto eventi ma sviluppiamo manifestazioni, questa è la nostra nuova forza''.(ANSA).