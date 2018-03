Conto alla rovescia per il Roma Motodays, weekend di gare

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - Conto alla rovescia per la decima edizione di Motodays, il Salone della Moto e dello Scooter, che si svolgerà in Fiera Roma dall'8 all'11 marzo. All'appuntamento, che consente di avere una panoramica generale del mercato, saranno presenti le giapponesi Honda, Suzuki e Yamaha, il gruppo Piaggio e MV Agusta, la bavarese BMW, l'austriaca KTM, le americane Harley-Davidson, Indian e UM Motorcycles, la svedese Husqvarna, l'inglese Triumph e la taiwanese Kymco.



Honda presenterà un'anteprima mondiale nel settore scooter, mentre Suzuki lancerà sotto i riflettori una nuova special derivata dalla SV650. Le case produttrici saranno presenti con tutte le novità del 2018 che si potranno provare con la Riding Experience, attività peculiare di Roma Motodays. Spazio anche al commuting urbano, con l'area 2Wheels2Work, nata con l'obiettivo di informare e sensibilizzare gli utenti verso un uso maggiore e migliore delle due ruote e per muoversi in città in modo più sostenibile. Il Roma Motodays, che avrà come testimonial il tre volte campione del mondo Freddie Spencer, prevede nell'arena adiacente ai padiglioni, le piste che ospiteranno le gare organizzate da FXAction, l'organizzazione che cura gran parte dei Campionati Nazionali di Motocross.



Sabato 10 e domenica 11 marzo si disputerà la gara riservata all'Enduro Country mentre domenica si svolgerà la gara di Supermoto. Non solo due ruote a Roma Motodays: per la prima volta, infatti, in contemporanea al Salone della Moto e dello Scooter si svolge VO, il Salone del Veicolo d'Occasione. L'evento romano, presentato nel Palazzo delle Federazioni Sportive Nazionali del Coni, alla presenza dell'amministratore unico di Fiera Roma Pietro Piccinetti e del presidente della Federazione Motociclistica Italiana, Giovanni Copioli, avrà come ospiti d'eccezione il conduttore televisivo e pittore Charlie Gnocchi e il pilota e team manager Michel Fabrizio. Alla presentazione anche Mauro Giustibelli, Exhibition manager di Roma Motodays, Silvio Manicardi, presidente del Comitato Promotore e Monica 'Cromilla' Dorigatti, motoviaggiatrice che condurrà gli incontri sul palco 'Welcome Bikers' nell'area turismo durante le giornate di Roma Motodays. Presenti anche i piloti Letizia Marchetti - la pilota più veloce d'Italia, vincitrice del challenge maschile National Trophy 1000 in sella ad una BMW 1000, e Davide Stirpe, Campione Italiano Supersport.



(ANSA).