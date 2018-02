Locauto, tris di aperture: cresce il noleggio auto e furgoni

ROMA - Tris di nuove aperture per Locauto. A poche settimane dal lancio della linea di noleggio furgoni Locauto Van, il marchio dell'elefantino inaugura tre nuovi uffici a Roma e Milano.



Con le nuove location di Roma Eur e Roma Tiburtina, Locauto porta a 6 il numero degli uffici di noleggio nella Capitale: le nuove aperture si vanno ad affiancare a Roma via Veneto e Roma Termini e ai due aeroporti di Fiumicino e Ciampino. La location di Milano Corvetto, invece, rappresenta il quinto presidio di Locauto nel capoluogo lombardo, e si affianca agli uffici di stazione centrale, Sesto San Giovanni e ai due aeroporti di Malpensa e Linate. ''Queste aperture, così come quelle a venire, ci permettono di aumentare la capillarità sui principali centri cittadini e di essere sempre più vicini ai nostri clienti - ha dichiarato il vice presidente di Locauto Raffaella Tavazza - Da quasi quarant'anni siamo un player di primo piano del noleggio auto in Italia, ma oggi vogliamo andare oltre. Il nostro obiettivo è diventare un interlocutore unico per tutte le esigenze di mobilità e di noleggio di aziende e privati. Vogliamo arrivarci offrendo un portfolio di servizi completo: dal noleggio auto a lungo, a medio, a breve termine, al noleggio digitale self-service con l'App Elefast, unici in Italia ad offrire questo servizio, fino ad arrivare alla linea di noleggio dei veicoli commerciali''.