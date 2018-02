A Verona il semaforo e' sempre verde per le ambulanze in codice rosso

Semaforo sempre verde a Verona per i mezzi di emergenza del Suem 118 che viaggiano in codice rosso all'interno del territorio comunale. E' possibile grazie a "Vai 118", innovativo sistema di centralizzazione semaforica che vede Verona città capofila a livello nazionale.

La funzione è stata predisposta dalla Centrale della Mobilità del Comune a supporto delle attività di emergenza medica del Suem 118, ma è importante anche dal punto di vista della sicurezza stradale, visto che molti incidenti gravi avvengono durante il transito di un'ambulanza per il mancato rispetto della sirena o per la scarsa visibilità.

Prima città in Italia ad attivare il servizio per i mezzi di soccorso, Verona domani presenterà ufficialmente questa funzione che propone un dialogo costante tra le due centrali operative, quella comunale della Mobilità e quella del Suem 118 al policlinico di Borgo Roma.