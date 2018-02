Pirelli premiato 'miglior produttore pneumatici' 2018

ROMA - Un panel internazionale di 30 esperti dell'industria e docenti universitari ha eletto Pirelli 'Miglior produttore di pneumatici dell'anno' nell'ambito dei Tire Technology International Awards for Innovation and Excellence 2018. L'annuncio del premio, istituito nel 2008, è avvenuto lo scorso 21 febbraio durante il Tire Technology Expo di Hannover. A motivare l'assegnazione di questo riconoscimento a Pirelli, i risultati ottenuti dalla strategia di focalizzazione sui prodotti high value, che ha fatto del brand il leader mondiale nel segmento prestige. A questo, si aggiungono il numero di omologazioni raggiunte, oltre 2.000, i progetti in partnership con 28 centri universitari e il ruolo di Pirelli come driver di innovazione tecnologica, dimostrato dal lancio lo scorso anno di Connesso, unico sistema attualmente in commercio che consente, attraverso l'analisi dei dati, cloud e un'app, di far 'parlare' il pneumatico con l'automobilista. Connesso, infatti, comunica informazioni quali pressione, temperatura e usura delle gomme, a tutto vantaggio della sicurezza di guida.