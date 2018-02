Land Rover Explore, ora anche lo smartphone è fuoristrada

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Land Rover protagonista, inaspettata, al Mobile World Congress di Barcellona che è una delle più importanti vetrine per il settore degli smartphone. Il celebre costruttore britannico di fuoristrada lancia infatti a questo evento il primo telefonino pensato e progettato per il mondo degli appassionati outdoor che sfruttano le capacità dei 4x4 Land Rover per sfuggire all'asfalto e vivere in piena libertà la riscoperta - anche in bici o a piedi - della natura più incontaminata. Chiamato Explore, il nuovo cellulare è forte e prestazionale, come il modello Discovery che l'ha ispirato, ed è stato sviluppato da Land Rover assieme al britannico Bullitt Group.



Grazie alla robusta costruzione, alla durata della batteria pari a due giorni di utilizzo medio e alla 'solida' connessione anche in condizioni difficili, lo smartphone Explore è il compagno ideale in ogni avventura, permettendo di non preoccuparsi delle condizioni e delle situazioni che sono solitamente critiche per gli altri terminali mobili. La potente batteria da 4000 mAh dura per un'intera giornata di escursione, a piedi, in bici o sugli sci, con schermo costantemente acceso e navigazione GPS attiva sul display HD da 5''. La durata della batteria può venire raddoppiata con l'Adventure Pack, che incrementa anche l'affidabilità del segnale GPS e ne migliora la mappatura.



Testato per una caduta da 1,8 metri, con protezione dello schermo montata direttamente in fabbrica, questo smartphone è in grado di resistere all'acqua - anche salata - ed a temperature estreme, umidità, shock termici e vibrazioni. Un tale livello di protezione assicura che il cellulare non tema i più violenti nubifragi come le piste più fangose, continuando a funzionare ed a mantenervi connessi. La schermata iniziale di questo smartphone con sistema operativo Android presenta un riquadro personalizzabile per attività outdoor che dà accesso immediato alle previsioni del tempo e ai dati dei sensori del dispositivo. Lo schermo full HD è leggibile sotto il sole ed è utilizzabile con guanti o dita bagnate. È inoltre compatibile con tutte le app in-car di Land Rover. Per il Land Rover Explore sono disponibili anche altri pacchetti hardware, come la grande batteria aggiuntiva da 4370 mAh ed un supporto universale per bicicletta. Previste anche carte topografiche off-road dettagliate in opzione, con la realtà aumentata di ViewRanger Skyline e in vari mercati comprende un voucher per cartografia off-road a scelta, per mappe dell'intero Paese o della regione. Disponibile per gli ordini dal 26 aprile 2018 attraverso il sito dedicato www.landroverexplore.com il Land Rover Explore viene lanciato completo di Adventure Pack e GPS installato al prezzo di 649 euro. (ANSA).