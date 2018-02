Al Salone di Ginevra 110 premiere, di cui 89 mondiali

ROMA - Conto alla rovescia iniziato in vista del Salone di Ginevra 2018, aperto al pubblico dall'8 al 18 marzo. Nei padiglioni del Palexpo sarà possibile ammirare "ben 110 novità, di cui 89 mondiali e 21 europee", lo ha chiarito oggi a Milano, nel corso della conferenza stampa di presentazione della kermesse, il presidente dell'esposizione elvetica Maurice Turrettini. Nell'occasione lo stesso Turrettini ha annunciato un accordo con l'IFA di Berlino, rassegna internazionale dell'elettronica, che apre la strada a un'evoluzione in chiave hi-tech della manifestazione rossocrociata. Quest'anno si registrano "le assenze dei marchi Opel, Infiniti, DS, Chevrolet Cadillac", ha sottolineato Turrettini, e purtroppo viene confermata anche quella dello scorso anno dell'italiana Lancia.



La regina annunciata dell'ottantottesima edizione dell'esposizione dell'auto elvetica è senza dubbio la nuova Ferrari 488 Pista, un bolide da 720 Cv di grande fascino, in prima mondiale a Ginevra, che raccoglie l'eredità della 458 Speciale e le cui immagini sono state svelate nei giorni scorsi dalla Casa di Maranello. Altri annunciati debutti da "sogno" sono quelli della McLaren Senna, delle Aston Martin Vantage e DB11 Volante e della Range Rover SV Coupé. C'è curiosità per lo stand Cupra, prima uscita del nuovo brand sportivo di Seat. Audi raddoppia la sua presenza con uno stand dedicato ad Audi Sport.



Tra i tanti modelli per la prima volta in passerella da citare la nuova Mercedes Classe A, la BMW X4, la Citroen C4 Cactus, la nuova Kia Ceed, la Mazda 6, la Hyundai Santa Fe, la Ford Ka+ Active, versione suvvizzata della piccola citycar. E ancora: prima europea per la Jeep Wrangler, uno dei modelli più attesi dagli appassionati di 4x4, insieme alla nuova Mercedes Classe G, completamente cambiata sottopelle, pur rimanendo fedele al suo iconico design. Tra le "green car" annunciate, tra le altre, la Hyundai Kona Electro, la Jaguar i-Pace, la SsangYong e-Siv. Tornando al tema assenze, Turrettini ha detto: "Quest'anno se ne registrano numerose sia per mancanza di novità sia perché alcune marche preferiscono partecipare a Saloni dedicati alle corse o all'elettronica, come il CES di Las Vegas. Abbiamo approfittato delle disdette per ridisegnare i passaggi dei visitatori nei corridoi. Assistiamo anche a concentrazione dei marchi di gruppo, come Citroen che si è spostata vicino a Peugeot. Accoglieremo più di 180 espositori, oltre 900 modelli.



Ci saranno nuovi arrivi di marchi poco conosciuti dal pubblico e una mostra di TAG Heuer dedicata alle auto sportive".