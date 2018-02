Uber: Ceo Khosrowshahi, taxi volanti in arrivo tra 5-10 anni

ROMA - Il servizio di taxi volanti Uber Air sarà realtà tra 10 anni al massimo. Lo ha detto il Ceo di Uber, Dara Khosrowshahi, in un forum a Tokyo. Uber Air, i cui primi voli sperimentali sono in programma in Usa nel 2020, "sarà commercializzato in 5-10 anni", ha dichiarato Khosrowshahi secondo quanto riportato dal quotidiano giapponese Sankei. Il Ceo ha assicurato che i taxi volanti, così come quelli a guida autonoma, arriveranno prima di quanto le persone si aspettano.



Oltre a ribadire la roadmap per i taxi del cielo, Khosrowshahi ha affermato di voler stringere partnership con compagnie di taxi tradizionali in Giappone.



"Il nostro approccio al mercato nipponico non ha funzionato", ha ammesso Khosrowshahi stando a quanto riferito da Bloomberg.



"Per me è chiaro che dobbiamo entrare avendo una partnership in mente".



Il mercato giapponese dei taxi, dal valore di 16 miliardi di dollari, fa gola anche a Sony. La compagnia tecnologica ha annunciato un'alleanza con sei compagnie di taxi. In base all'intesa, Sony fornirà una app di prenotazione basata sull'intelligenza artificiale e un sistema di pagamenti.