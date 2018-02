La Huracan donata al Papa esposta al Museo Lamborghini

ROMA - La Lamborghini bianca che la Casa del Toro ha donato al Pontefice sarà ammirabile nei prossimi mesi nel Museo del Costruttore, a Sant'Agata Bolognese. La vettura rimarrà, infatti, ivi esposta in attesa che venga messa all'asta a Montecarlo, il prossimo 12 maggio, da RM Sotheby's. Il ricavato della sua vendita sarà dato in beneficenza.



La ''Lambo'' è stata regalata al Santo Padre lo scorso 15 novembre: si tratta di una Huracan RWD, espressamente realizzata dal reparto del brand che si occupa di produrre esemplari unici, secondo i gusti dei clienti più esigenti. La carrozzeria presenta sul cofano la firma del Pontefice. La macchina è dipinta in bianco ''Monocerus'' e giallo ''Tiberino'', in onore ai colori della bandiera vaticana. Un abbinamento ripreso anche internamente, dove spicca la selleria in pelle. La vettura viene presentata di fianco a un esemplare nero del fuoristrada LM 002 e a uno giallo del Suv Urus ed è accompagnata dagli scatti della sua consegna a Papa Francesco, da parte di Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato dell'azienda emiliana.