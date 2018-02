Dieselgate: Daimler teme danni miliardari su emissioni

BERLINO - I possibili danni derivanti da un coinvolgimento di Daimler nel dieselgate sono oggetto dell'attenzione della stampa tedesca di oggi, dopo che Bild am Sonntag ha riferito di documenti, dai quali risulterebbe l'uso di un software illegale (citato come Bit 15), col quale il gruppo avrebbe manipolato i dati sulle emissioni.

La giustizia americana per ora non ha rilevato il ricorso a procedure illegali da parte del colosso. Daimler non nega l'esistenza dei documenti, di cui scrive il tabloid, nati proprio "per danneggiare Daimler e i suoi 290 mila dipendenti", secondo un portavoce citato dall'Handelsblatt di oggi. L'impresa, che ha ripetutamente smentito le manipolazioni, si preparerebbe comunque all'eventualità di danni da diversi miliardi.