Nasce a Stoccolma primo showroom solo elettrico d'Europa

ROMA - Apriranno domani le porte del primo concept store dedicato ai veicoli elettrici in Europa targato Renault. Il 'Renault Electric Vehicle Experience Center' è situato a Täby, nel cuore di uno dei più importanti centri commerciali svedesi, alla periferia di Stoccolma. ''Siamo felici della scelta di creare questo spazio per incontrare il grande pubblico, fare opera di pedagogia e discutere insieme della mobilità elettrica. Nel nostro ruolo di leader del veicolo elettrico in Europa, questo concept store ci consente di interagire ed aiutare il pubblico a comprendere le opportunità e i vantaggi della vita all'insegna dell'elettrico.



Guidare un veicolo elettrico implica molto più di un semplice cambio di modello: è un nuovo modo di considerare la mobilità'', dichiara Gilles Normand, direttore del veicolo elettrico del gruppo Renault.



Attraverso un percorso fisico e digitale progettato per questo concept store, i visitatori potranno familiarizzare con tutti gli aspetti pratici della mobilità elettrica, ed adottare una soluzione elettrica personalizzata, in linea con le loro esigenze. Il concept store è strutturato in più zone: la zona di esposizione dei veicoli elettrici, ma anche zone di informazione sulle infrastrutture e le modalità di ricarica, le normative locali e gli incentivi, le condizioni di acquisto e i servizi correlati ai veicoli elettrici, più una zona di convivialità e di interazione. I visitatori potranno effettuare test drive e potranno essere seguiti da consulenti, pronti a fornire delucidazioni sulla mobilità elettrica. Lo store di Stoccolma rappresenta una tappa decisiva per Renault che intende estendere il formato anche ad altre città europee.