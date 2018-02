Parco Valentino, 40 case auto presenti a quarta edizione

ROMA - Più di 40 case automobilistiche, oltre mille supercar da tutta Italia: a poco più di 100 giorni dall'inaugurazione, svelata la quarta edizione del Salone dell'Auto di Torino Parco Valentino, che si svolgerà dal 6 al 10 giugno 2018. Ad oggi hanno confermato la loro partecipazione Fca (Fiat, Lancia, Abarth, Jeep, Alfa Romeo, Fiat Professional, Mopar, Heritage), Volkswagen (Audi, Seat, Škoda, Volkswagen), Mercedes-Benz, Smart, Suzuki e Mazda. Confermata anche Italdesign che, in occasione del 50esimo anniversario, sarà protagonista di un'esposizione all'interno del Castello del Valentino con modelli e prototipi che hanno fatto la storia dell'automotive mondiale. Il Salone dell'Auto di Torino Parco Valentino ospiterà, tra le altre cose, i 300 delegati del Congresso internazionale di Automotive News Europe che vedrà riunirsi Linda Jackson (Citroën), Andy Palmer (Aston Martin), Annette Winkler (Smart) e Thomas Ingenlath (Polestar). Prenderanno parte inoltre Ponz Pandikuthira, responsabile del product planning di Nissan Europe, Michael Cole, responsabile delle attività europee di Kia Motors, Joerg Astalosch, Chief Executive Officer di Italdesign e Peter Martens, Chief Technical Officer di Audi. L'Italia sarà rappresentata dal direttore del design di Italdesign, Filippo Perini, dal presidente di Clepa, Roberto Vavassori, e da Lapo Elkann, fondatore e presidente di Garage Italia.



La vera novità del 2018 sarà il coinvolgimento di tutta la città di Torino che darà vita a un Salone diffuso, trasformando piazze e vie in punti di ritrovo di supercar, prototipi, one-off e auto storiche da collezione. Per il 10 giugno è previsto il Gran Premio Parco Valentino, in collaborazione con Aci e Automobile Club Torino: 40 chilometri fino alla Reggia di Venaria con la sfilata dei 200 equipaggi che rappresentano la storia dell'industria automotive.



Accanto alle novità commerciali esposte lungo i viali di Parco Valentino, sarà allestita la mostra di prototipi, one-off e vetture speciali a Torino Esposizioni: tra i prototipi esposti ci saranno modelli di Pininfarina, Giugiaro, Italdesign, Zagato, Fioravanti, Touring Superleggera, Stola e Studiotorino e, per la prima volta, alcuni tra i più importanti prototipi della collezione Bertone di Asi. Il Salone dell'Auto di Torino in questa quarta edizione intende promuovere a livello nazionale la cultura automotive, con un progetto che valica i suoi tradizionali confini: 'Un percorso nella storia dell'automobile' è una mostra fotografica nazionale ideata e curata dal Salone dell'Auto di Torino, un vero e proprio viaggio nella produzione automotive mondiale. Si partirà da Torino e poi Roma, Modena e Padova, con allestimenti della mostra contestuali all'apertura del Salone dell'Auto, per poi continuare durante i mesi successivi con Milano (che ha in programma la mostra nel mese di ottobre) e altri comuni italiani, in un'esposizione itinerante, sinonimo di un nuovo modo di far viaggiare l'emozione.