Audi RS4 sfida neve e ghiaccio alla 20Quattro Ore delle Alpi

VAL BADIA - E' in pieno svolgimento la terza edizione della 20Quattro Ore delle Alpi, la gara di endurance made in Audi Italia che partendo da Corvara (in provincia di Bolzano) si concluderà domani alle 12 a Cortina, dopo aver percorso con 5 vetture Audi RS4 - secondo la formula della 'regolarità' - le più suggestive e impegnative strade dell'arco alpino suddivise in quattro tappe.



L'impresa sta mettendo a dura prova tanto l'esuberanza dei 450 Cv e 600 Nm di coppia del V6 2.9 TFSI biturbo della nuova Audi RS 4 Avant, chiamato a divorare 1.200 km di strade alpine garantendo ai piloti prestazioni mozzafiato, quanto l'efficacia e la sicurezza in condizioni critiche dalla trazione integrale quattro, icona tecnologica Audi. Al volante delle cinque RS4 si alterneranno 5 equipaggi composti da giornalisti affiancati da piloti professionisti, mentre la vettura rimarrà accesa per tutta la durata della gara, rifornimenti compresi. Il percorso è stato suddiviso in tratte che dovranno essere coperte rispettando velocità e tempi di percorrenza con uno scarto di 10 secondi. Come in ogni gara di regolarità, controlli orari e timbrature sul road book garantiranno il rispetto del tratto imposto. Novità dell'edizione 2018, sarà prevista una prova d'abilità su fondo ghiacciato per ciascuna delle quattro tappe. Un contesto estremo dove emergerà l'efficacia della trazione integrale quattro con differenziale centrale autobloccante di serie. La prima tappa ha portato gli equipaggi da Corvara, in Alta Badia, a Madonna di Campiglio, storica Home of quattro. Da Campiglio, le RS 4 Avant si stanno muovendo in direzione di St Moritz, dove l'arrivo è previsto nel cuore della notte. Dopo il cambio di equipaggio, i 450 Cv della wagon Audi scalpiteranno in direzione dell'Alta Badia. Da lì, le RS4 Avant si dirigeranno verso l'ultima tappa dolomitica che porterà gli equipaggi a tagliare il traguardo di Cortina alle ore 12.00 del 16 febbraio.



La manifestazione, organizzata in conformità al Codice Sportivo Internazionale della FIA e sotto l'egida regolamentare dell'Automobile Club d'Italia che ha in AciSport il proprio brand sportivo di Federazione Sportiva Automobilistica Italiana, prevede la presenza, quale ufficiale di gara, di un Giudice Unico Delegato AciSport che redigerà una classifica in relazione ai controlli e all'affidabilità dei singoli equipaggi. Audi Italia ha coinvolto in quest'impresa due partner tecnici d'eccellenza.Tutte le RS4 Avant saranno equipaggiate con gli pneumatici Dunlop della gamma Winter Sport nella misura 275/30 R20 97W XL, garanzia di elevata tenuta e feeling al volante in ogni condizione. Il famoso marchio di abbigliamento sportivo Kappa metterà a disposizione degli equipaggi l'abbigliamento tecnico necessario ad affrontare nel massimo comfort il clima rigido dell'arco alpino. E' possibile seguire la 20Quattro Ore delle Alpi sui principali canali social e digital di Audi Italia con l'hashtag #Audi20quattro.