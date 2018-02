San Valentino e l'auto, supercar ma non solo

ROMA - Vera festa dell'amore o ennesima occasione per promuovere la vendita di fiori, cioccolatini e altri regali più o meno costosi? San Valentino, che si celebra oggi in tutto il mondo, resta comunque una grande occasione per dedicarsi ai sentimenti positivi, al rispetto della compagna o del compagno e - in generale - a tutte le cose e le azioni che rendono felici. Più che comprensibile, quindi, che l'automobile occupi una posizione di rilievo nell'ambito del 14 febbraio e dei suoi mille modi di festeggiare questa ricorrenza.

Si va dal coinvolgimento della propria 'quattro ruote' come luogo in cui accogliere romanticamente la persona amata - aggiungendo magari una decorazione sul cruscotto o una spruzzata di profumo per ambiente mentre l'impianto hi-fi suona il brano preferito - fino alla costosa (o costosissima) scelta di regalare un'auto o una supercar (è quanto propone la britannica McLaren con una 570 Spider rosso 'amore') come cadeaux indimenticabile di San Valentino. Ma il 14 febbraio, come ormai avviene per Halloween o il Black Friday, è anche un momento che viene utilizzato dai creativi dei marketing per inventare nuovi stimoli e nuove promozioni nel mercato dell'auto.

Cuori, disegni romantici, oltre all'immancabile rosso passione, diventano così elementi di campagne televisive, di affissioni, di annunci pubblicitari per 'aiutare' chi sogna nuove conquiste motoristiche e non ha ancora deciso di dichiararsi, e soprattutto di aprire il portafogli. Restando in ambito automobilistico sono comunque moltissime le opportunità, anche a costo contenuto, che consentono di sfruttare le quattro ruote per passare un San Valentino indimenticabile.

E' il caso del noleggio di una vettura esclusiva, con o senza autista, per la serata (Uber ha perfino realizzato un invito specifico per gli innamorati) o, ancora, di un facile ritocco dell'auto della persona amata con adesivi che trasformano i fari in cuori o altre decorazioni a tema. L'ideale per la serata sarebbe poter utilizzare l'unica auto-cuore mai costruita al mondo, realizzata in fibra di vetro dallo specialista britannico Asylum, per girare lo spot televisivo di una celebre azienda di integratori alimentari. In occasione del 14 febbraio - e sarebbe bello immaginare che San Valentino durasse tutto l'anno - può bastare anche un gesto per celebrare, in auto, la festa dell'amore. Quello che fa il guidatore quando scende per primo e, passato dall'altro lato, apre la porta alla propria compagna aiutandola garbatamente a scendere. Proprio come suggeriscono il galateo o lo stesso Cupido.