Dacia abbatte muro 1 mln di immatricolazioni in Francia

ROMA - Dacia abbatte il muro del milione di veicoli immatricolati in Francia. ''Questo traguardo del milione di veicoli Dacia sul suolo francese in meno di 13 anni conferma il ruolo di player incontestabile della marca sul mercato automobilistico francese, in cui occupa da 5 anni il quinto posto, pur rivolgendosi principalmente a clienti privati. Il posizionamento pertinente della marca, in linea con le attese dei clienti, lascia ancora intravedere belle prospettive di crescita'' ha detto Damien Delcloque, direttore della marca Dacia Francia, commentando il risultato positivo. Il 2017 - tredicesimo anno di Dacia sul mercato francese - è stato un anno record, con 119.357 immatricolazioni di autovetture e veicoli commerciali (+ 6,5 %) e Dacia si è ormai attestata al quinto posto del mercato automobilistico. Per la prima volta nella sua storia, la marca ha addirittura conquistato il terzo posto delle vendite a clienti privati in Francia. Per il secondo anno consecutivo, Sandero, il suo best-seller, è il modello preferito dai francesi.