Campione Freddie Spencer testimonial Roma Motodays

ROMA - Freddie Spencer sarà il testimonial di Roma Motodays, il salone della moto in Fiera Roma dall'8 all'11 marzo. Il tre volte iridato nel Motomondiale sarà alla Fiera Roma per tutti e quattro i giorni dell'evento con una postazione dedicata all'interno dello stand di Honda.



Sarà un'occasione unica per incontrare 'Fast Freddie', che ha compiuto una delle imprese più eclatanti degli ultimi anni nel motociclismo, conquistando due titoli mondiali nello stesso anno in due classi diverse. Correva il 1985 quando Spencer, già campione del mondo nel 1983, scendeva dal gradino più alto del podio della classe 250 per saltare in sella ad una 500 e conquistare la vittoria anche nella classe regina. In quella stagione, Freddie raccolse sette vittorie in 250 e altrettante in 500 laureandosi padrone assoluto del motociclismo. È anche l'unico pilota a vincere tre gare maggiori durante la Bike Week al Daytona International Speedway (la Superbike, la Formula 1 e la Lightweight International nel 1985), il più giovane pilota a vincere il Motomondiale nella categoria regina 500 (a 21 anni), record tenuto per 30 anni dal 1983 al 2013, battuto poi da Marc Marquez (20 anni), e il più giovane pilota di sempre a vincere una gara AMA Superbike nel 1979 (17 anni).



Spencer si ritirò dal Motomondiale a tempo pieno nel 1988: ha poi vinto altri tre titoli nazionali negli Stati Uniti in Superbike. Terminata la sua carriera agonistica, Spencer ha fondato la High Performance Riding School a Las Vegas, Nevada, attiva dal 1997 al 2008. Ha anche lavorato come commentatore televisivo e dal 2011 lavora come brand, motorsport ed event Ambassador viaggiando nei 5 Continenti per condividere la passione della moto con I fan di tutte le generazioni. Nei quattro giorni di Roma Motodays, Freddie Spencer sarà a disposizione per interviste e talk-show, durante i quali potrà intervenire anche il pubblico con proprie domande. Ci sarà da aspettarsi una serie di risposte spiazzanti, considerando che per Freddie Spencer nemmeno la vittoria era un obiettivo.