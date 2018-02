Bmw lancia nuovo programma assicurativo per propri clienti

ROMA - Buone notizie per i clienti Bmw, grazie ad un nuovo programma assicurativo sviluppato dalla propria Bmw Bank in collaborazione con il gruppo francese Covea. In aggiunta alle coperture tradizionali auto - come Incendio e Furto, Cristalli e Kasko - da oggi sono disponibili una serie di nuove estensioni che potranno essere scelte in basse alle singole esigenze del cliente. Con 'Valore a nuovo e zero scoperto' Bmw offre una garanzia fino a 84 mesi dalla data di acquisto con un contenuto esclusivo: se la riparazione e/o il riacquisto avverranno presso un dealer Bmw o Mini, sarà infatti rimborsato il valore di fattura del veicolo ed azzerati gli scoperti, anche in caso di danno totale (Bmw Bank è l'unico intermediario sul mercato italiano ad offrire una garanzia con una durata così ampia). Con 'Assistenza Top' In caso di furto il cliente avrà diritto a una vettura sostitutiva del Gruppo di Monaco, per un periodo massimo di 180 giorni. La fedeltà dei clienti viene invece premiata con 'Bonus Aftersales': a seguito della perdita totale del veicolo e nel caso di riacquisto di una nuova Bmw o Mini presso la rete ufficiale, saranno riconosciute al cliente anche tutte le spese post vendita, compresi i tagliandi, effettuate nei 12 mesi precedenti l'evento fino ad un massimo di 1.000 euro. La polizza 'Bonus Riacquisto' prevede invece che in caso di riacquisto di una Bmw o Mini a seguito della perdita totale del veicolo, ai clienti è riconosciuto un bonus di 1.000 euro se la nuova vettura verrà rifinanziata con Bmw Bank. Caratteristica principale del nuovo programma assicurativo è la sua semplicità e flessibilità: tutte le garanzie e le coperture accessorie si possono combinare in modo veloce e personalizzato per confezionare pacchetti su misura secondo le diverse esigenze dei nostri clienti. Inoltre, l'esperienza quarantennale di Bmw Bank nel mondo automotive e nel settore assicurativo garantisce il livello premium di servizio e assistenza (un team dedicato per i clienti e i dealer è disponibile al numero verde 800 08871). Unicità, innovazione e flessibilità del nuovo prodotto assicurativo sono caratteristiche coerenti e rafforzano la filosofia 'Why-Buy' alla base dello sviluppo dei prodotti finanziari di Bmw. Il programma Why-Buy è infatti il modo più semplice per guidare una Bmw o una Mini senza necessariamente acquistare l'auto ma pagando solo per il suo utilizzo e per i servizi richiesti, decidendo poi alla scadenza se restituirla o riservarsi il diritto di acquistarla.