Ad Alfa Romeo Stelvio premio Quattroruote 'novità 2018'

MILANO - L'Alfa Romeo Stelvio è stata premiata dai lettori della rivista Quattroruote come "La novità dell'anno 2018". Nella classifica finale il Suv del Biscione ha preceduto sul podio la Range Rover Velar e la Toyota C-HR. E anche il prossimo anno il marchio Alfa Romeo potrebbe presentare delle novità. Almeno da quanto ha fatto intendere lo Chief Operating Officer di FCA EMEA, Alfredo Altavilla, che oggi a Milano ha ritirato il premio. Rispondendo alla domanda se ci fossero in arrivo novità per il prossimo anno ha risposto: "Vedremo di dare materiale per votare, cerchiamo di viziare il pubblico con novità".



Nel ritirare il premio Altavilla ha sottolineato le doti dinamiche della Stelvio. "Il risultato più importante della piattaforma Giorgio - ha detto - è stato dare gli stessi risultati di 'drive dynamic' sia sulle berline sia sui Suv, questo grazie a una ripartizione dei pesi ideale, 50-50, e al fatto di essere una vettura molto leggera. L'aver accoppiato tale leggerezza con un sistema di sospensioni con brevetto Alfa Romeo, particolarmente innovativo e che trasmette il DNA Alfa alle ruote, ci ha consentito di portare la dinamica di Stelvio al livello di una berlina sportiva".