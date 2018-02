La Garage Italia Customs di Lapo Elkann entra nelle corse

ROMA - Dalla personalizzazione di veicoli di ogni genere alle competizioni automobilistiche, il passo è fatto per Lapo Elkann: la sua Garage Italia Customs si prepara ad affrontare una nuova avventura nel mondo racing. La debuttante Squadra Corse Garage Italia Americas parteciperà al Pirelli World Challenge 2018 con una Ferrari 488 GT3, caratterizzata da una vistosissima livrea tricolore. Il rosso, il bianco e il verde alternati sulla carrozzeria richiamano sia la bandiera italiana sia quella del Messico, Paese d'origine del pilota Martin Fluetes che guiderà il gioiello di Maranello, insieme al cittadino statunitense Caesar Bacarella. L'iniziativa e la macchina sono stati presentati sul circuito di Fiorano. Il team è nato dalla collaborazione tra Lapo Elkann e Ronnie Vogel. I due piloti scelti si alterneranno al volante della Rossa tricolore nella Serie SprintX mentre Fuentes la condurrà da solo nelle restanti gare di campionato classe GTA. Nel rivelare i contorni del progetto, Lapo Elkann, fondatore e direttore creativo di GIC, ha spiegato: "Amo le sfide: la passione per le competizioni e per la velocità è da sempre parte della mia vita, e sono elettrizzato all'idea che una Ferrari con una livrea firmata dai designer del centro Stile di Garage Italia correrà in un campionato così prestigioso come il Pirelli World Challenge. Sono convinto che i piloti Martin Fuentes e Caesar Bacarella porteranno in alto i colori di Italia, Messico e Stati Uniti nel mondo".