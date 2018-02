Ordina un'Aston Martin con vernice alla polvere di luna

ROMA - E' possibile rendere ancora più esclusiva e costosa una hypercar come la Aston Martin Valkyrie programmata in sole 25 unità da quasi 3,5 milioni di euro ciascuna? Evidentemente sì, a patto di chiamarsi Kris Singh ed avere collezionato in Florida una vera fortuna tanto da avere nel proprio garage, tra le tante auto sportive, una delle 3 Lamborgini Veneno costruite (4,1 milioni di dollari) e una Koenigsegg Agera XS. Singh, di origini indiane, ha infatti commissionato alla britannica Aston Martin - l'azienda è controllata dalla italiana Investindustrial della famiglia Bonomi - una finitura della carrozzeria davvero speciale, non solo nel colore (la stessa tonalità di rosso scelta da Christian Louboutin per le suole delle sue vertiginose scarpe con tacco a spillo) ma anche per la composizione della vernice. Il collezionista, che è conosciuto nell'ambiente anche come 'Lamborghiniks' per la quantità e qualità dei bolidi di Sant'Agata nella sua vasta autorimessa, ha infatto preteso una formulazione davvero unica per questo smalto, con particelle di polvere lunare amalgamate con la vernice. Inutile tentare di scoprire quale 'sovrapprezzo' verrà pagato da Singh per questo optional, che di preannuncia essere il più caro mai ordinato al mondo. Della polvere lunare, del resto, esistono al mondo solo piccolissime quantità tutte 'recuperate' al rientro degli astronauti dopo le diverse missioni sul nostro satellite. Unico caso di 'valutazione' della polvere lunare quella fornita dalla perizia di un tribunale Usa nel 2011: circa 51mila dollari per grammo. A seconda della quantità di polvere che verrà utilizzata - a titolo di paragone, nei normali metallizzati la proporzione di una parte di polvere matallica per 50 di smalto - Singh rischia di pagare per il suo 'sfizio' un conto adeguato al prezzo della già cara Aston Martin Valkyrie, ed arrivare ad una fattura totale da quasi 5 milioni.