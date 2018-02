Passerella a Ginevra per Giorgetto e Fabrizio Giugiaro

ROMA - Il grande designer torinese Giorgetto Giugiaro e suo figlio Fabrizio ritornano in grande stile ad una delle più importanti 'passerelle' mondiali dell'automotive, il Salone di Ginevra che aprirà al pubblico il prossimo 8 marzo.



La loro nuova azienda - la GFG Style, creata dopo l'uscita dalla Italdesign, ora di proprietà del Gruppo Volkswagen - svelerà al loro stand al Palexpo' nel corso della prima giornata dedicata alla stampa, il 6 marzo, un nuovo rivoluzionario concept realizzato in collaborazione con il colosso globale dell'energia Envision. L'auto che verrà esposta a Ginevra - e che ha anche la missione di celebrare gli 80 anni di Giorgetto Giugiaro, nato appunto nel 1938, sarà una berlina 4 porte a propulsione 100% elettrica, che combinerà nelle forme e nel disegno i valori della spaziosità, del lusso, del dinamismo e della sportività, un vero ritorno alle origini per il grande 'carrozziere' di Torino, che - lo ricorda lui stesso - aveva iniziato ''negli Anni '60 e '70 con vetture basse ed edonistiche'' e successivamente era passato, in anticipo sui tempi, a creare 'i primi veicoli sviluppati in verticale'' quei minivan che sono poi evoluti nelle attuali categorie degli mpv, dei suv e dei crossover.



''Credo che disegnare le auto sia davvero un lavoro unico e stimolante - ha commentato Giorgetto Giugiaro - perché confrontandolo con altri prodotti di serie, il risultato del nostro lavoro viene tradotto in movimento. Lo si vede lungo le strade e a quel punto si pensa che l'auto che ne deriva è stata desiderata, commentata, giudicata e alla fine acquistata e guidata. Ma parallelamente a progetti che mi sono stati commissionati - ha ribadito il fondatore di Italdesign - ho sempre cercato di attirare l'interesse investendo nella ricerca e nella costruzione di prototipi e showcar che comunque possono anche essere guidate nel loro ambiente naturale, che è la strada, e non solo sulle piattaforme rotanti o sotto le luci sfavillanti di un Auto Show''. Nello spiegare il significato della presenza al Salone di Ginevra con il progetto realizzato assieme ad Envision e che è basato sulla tecnologia open source EnOSTM energy IoT, Giorgetto Giugiaro ha ribadito che ''il modo di comunicare attraverso esempi concreti mi ha dato l'opportunità di esplorare molti temi relativi al mondo dei motori, legati alle circostante sociali e storiche, ma anche dal brand che stavo vestendo e che mi ispirava. Più in generale però ho sempre guardato a nuove architetture funzionali, partendo dalla spaziosità e dall'ergonomia e arrivando alla forma''.