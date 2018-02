Festival Sanremo, che Rca pagherebbe la Torpedo blu di Gaber

ROMA - Chi non ricorda la famosa Torpedo blu cantata da Gaber al festival di Sanremo del '68, e ancora il maggiolino di 'Marlon Brando è sempre lui' di Ligabue o ancora la 128 di 'L'operaio della Fiat' di Rino Gaetano? Sono tante le auto legate al festival della canzone italiana. A pochi giorni dall'avvio della sessantottesima edizione, condotta da Claudio Baglioni, Facile.it stila una classifica delle vetture della canzone italiana in base al prezzo che bisognerebbe pagare per assicurarle oggi. La più costosa del gruppo (l'anno di immatricolazione coincide con l'anno d'uscita della canzone mentre il proprietario designato è il 66enne Baglioni) è a Lamborghini cantata nel 2017 da Gue Pequeno a 496,78 euro. Bastano invece poco più di 290 euro per assicurare la Topolino di Paolo Conte nel 1975, stessa cifra per la Fiat 1300 di Modugno. Due le opzioni per la Torpedo blu (si tratta di una carozzeria) di Gaber: poco meno di 400 euro per la Fiat 520, 404,66 euro se si prende in considerazione invece la Cadillac Torpedo. Ammonta a 373 euro la tariffa RcAuto per la Fiat 1100 di De Andrè in 'Canzone di maggio', mentre per la 128 di Rino Gaetano nel '74 il budget è di 306,85 euro. Per la Citroen 2CV cantata dallo stesso Baglioni nel '73 il costo sarebbe di 260,77 euro, stessa somma per la Bianchina di 'Cosa non si fa' (2009). Nella classifica anche la Isotta di Pippo Franco assicurata per 313,65 euro, la Fiat 600 cantata da Vecchioni in 'Luci a San Siro' per poco più di 319 euro, e il Maggiolone cabriolet di Ligabue a 328,51 euro. Nella top-list la Y10 di Daniele Silvestri a 314,77 euro, la Fiat Tipo cantata da Caparezza nella sua 'Fuori dal tunnel' (352 euro), la Mercedes Benz di Loredana Berté per la quale servirebbero 308,38 euro, mentre per la 500 di Elio e Le Storie Tese (1992) il costo ammonterebbe a 300,11 euro.