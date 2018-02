Doppio compleanno Citroen, 70 anni della 2CV e 50 di Mehari

ROMA - Due vetture iconiche della storia Citroen nel 2018 festeggiano importanti ricorrenze: si tratta della 2CV che compie 70 anni e della Mehari che celebra mezzo secolo. La Casa del Double Chevron, che nel 2019 raggiungerà i 100 anni dalla fondazione, renderà omaggio a questi due intramontabili modelli nel corso di Rètromobile, l'importante kermesse dedicata ai veicoli d'antan, in programma a Parigi dal 7 all'11 febbraio.



Come simbolo della storia della 2CV, vettura lanciata nel 1948, alla rassegna francese sarà sotto i riflettori una vera rarità, il prototipo del 1939 frutto del progetto 'TPV' (Toute Petite Voiture) che servì come base per lo sviluppo concettuale della macchina. Per 2CV e Mehari in Citroen hanno previsto nello stand un "racconto" incentrato su un "allestimento originale in cui le singole parti delle vetture - anticipa il Costruttore - sono esposte in piano, come nelle scatole dei modellini giocattolo per i bambini, ma in scala 1:1. Si tratta quindi di pezzi a grandezza reale della 2CV e della Mehari". Sulla 2CV va ricordato come André Lefebvre, responsabile del centro studi Citroen, scelse di dotarla di una serie di tecnologie ingegnose e innovative per l'epoca, come la trazione anteriore, le sospensioni a grande escursione, il motore a due cilindri raffreddato ad aria. Il modello rimase in produzione per 42 anni, con gli opportuni aggiornamenti che non ne stravolsero mai la filosofia iniziale. Furono oltre 5,1 milioni gli esemplari prodotti della 'Deuche', comprese numerose versioni derivate.



Presentata nel maggio 1968, la Mehari è stata una cabriolet da "campagna" e da spiaggia decisamente anticonformista: realizzata con carrozzeria in plastica ABS, era leggera (pesava 525 kg) e aveva una scocca a prova di corrosione. Gli interni lavabili con un getto d'acqua erano fuori dagli schemi. Prodotta sino al 1987 in circa 145.000 esemplari, fu protagonista di numerose pellicole cinematografiche, tra cui da ricordare "I Gendarmi di Saint-Tropez" con Louis de Funès Al fianco di questi due modelli del passato, Citroen esporrà a Rètromobile la nuova Citroën C3 Aircross e varie altre vetture che hanno fatto la storia del brand transalpino, con un focus dagli anni Trenta ai Settanta.