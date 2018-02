Trazione integrale e gomme M+S per l'inverno con Hertz

ROMA - Con il programma Winter Collection 2018 la Hertz propone in noleggio di breve periodo un'interessante gamma di vetture di prestigio a trazione integrale, che spaziano dalla Jeep Compass alla Range Rover Velar, dall'Alfa Romeo Stelvio all'Audi Q7, alla Volvo V90, tutte equipaggiate con pneumatici invernali M+S (Mud and Snow, Fango e Neve). La nuova iniziativa che rilancia quella di successo dello scorso anno, è stata presentata oggi all'ombra della Mole dalla Filiale italiana del gruppo internazionale specializzato nel ''rent a car''. Nell'occasione sono state fatte alcune considerazioni sull'attività 2017 e sono state fatte delle anticipazioni sul 2018. Fra queste, da segnalare la possibilità, a partire da aprile, di affittare per turismo o per business anche tre modelli della gamma Maserati: si tratta di Ghibli, Quattroporte e Levante. Su Winter Collection, Massimiliano Archiapatti, amministratore delegato di Hertz Italia, ha sottolineato: ''Proponiamo prodotti innovativi per il periodo invernale, seguendo i valori di Hertz che è un mix fra caratteristiche delle vetture selezionati e il servizio del brand, per garantire piacere di guida, stile, sicurezza, servizi e ospitalità. Si tratta di una selezione di automobili per non temere le insidie dell'inverno e affrontare il viaggio in tutta sicurezza e nel massimo comfort''. Il tutto con prezzi che partono dai circa 100 euro al giorno richiesti per un'Audi A4 per arrivare ai 230 euro di un'Audi Q7.



Archiapatti ha, poi, ricordato la presenza di Hertz in Italia sin dal 1960 e ha annunciato che ci saranno varie iniziative per i 100 anni dell'azienda, che saranno compiuti proprio nel 2018.



Tra le novità presentate nell'anno appena concluso, invece, sono state ricordate Minilease, formula di noleggio plurimensile, della durata minima di 28 giorni e rinnovabile più volte (per una Panda si parte da 300 euro al mese+Iva), con assenza di penali per consegna anticipata, pagamento con carta di credito e possibilità di cambiare il modello prescelto anche durante il periodo di affitto. Si è parlato della Selezione Italia by Fun Collection che permette di affittare per periodi giornalieri delle auto sportive italiane come l'Alfa Romeo 4C e quelle della gamma Abarth. E' stato ricordato come la flotta di vetture ''green'' sia stata arricchita da un'ampia offerta di van elettrici.



''Nel 2018 continueremo a dare luce al nostro marchio e continueremo a investire - ha concluso Archiapatti -. Pur avendo relazioni con i broker, proseguiremo a sviluppare la rete, la nostra 'visibilità' e le tecnologie. Crediamo ci sia spazio per affermare la nostra presenza: da fine 2017 abbiamo in flotta oltre ai commerciali elettrici anche i pick-up. Stiamo investendo moltissimo per essere presenti sul Web in modo più efficiente e innovativo''. Infine, ''espanderemo le nostre collection che sono un prodotto di nicchia che ci sta dando soddisfazioni''.