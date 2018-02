Google guida corsa a migliorare perfomance auto autonome

NEW YORK - Google registra la migliore perfomance nelle auto autonome, battendo le rivali nel numero medio di interventi umani necessari. Secondo i dati diffusi dalle autorita' di trasporto della California, Waymo e' quella che ha percorso il piu' elevato numero di chilometri in California lo scorso anno, 567.366 chilometri, con meno interventi umani, solo 63: si tratta di un intervento ogni 9.005 chilometri.



I motivi piu' comuni che hanno richiesto un intervento umano sono problemi al software, guidatori spericolati o la propria auto che iniziava a comportarsi in modo inatteso. Cruise di General Motors si piazza al secondo posto, con 105 interventi umani in 205.217 chilometri, ma registra il maggior numero di incidenti stradali.