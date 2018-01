Mercedes, fino a marzo torna Ecobonus per rinnovo parco auto

ROMA - Torna anche quest'anno l'Ecobonus, la campagna di sconti avviata nel 2017 da Mercedes-Benz. Fino al 31 marzo, con questa iniziativa, la casa della Stella offre l'opportunità di puntare sulla mobilità pulita, efficiente e sostenibile, con un contributo di 4.000 euro per chi sceglie di passare da un'auto diesel da Euro1 a Euro4, alle nuove generazioni di motori diesel e benzina Euro6, ibridi ed elettrici. L'usato diesel, da Euro1 a Euro3, di qualsiasi marca e modello, portato in permuta, beneficerà di un ulteriore contributo rottamazione di 500 euro, che si somma al vantaggio dell'Ecobonus. Questa nuova campagna, cumulabile con tutte le iniziative commerciali in corso, sottolinea ancora una volta l'impegno del gruppo Daimler nella ricerca di soluzioni in grado di rendere la mobilità sempre più sostenibile.



Passare ad un'auto con motore di nuova generazione rappresenta una scelta responsabile per l'ambiente ma anche un vantaggio in termini di risparmio sui costi di esercizio. È sufficiente, infatti, mettere a confronto i consumi della nuova Classe E, con quelli della gamma 2006 Euro4: il nuovo 220d Euro6 arriva a percorrere oltre 25 chilometri con un litro di gasolio, contro i 16 chilometri/litro del 220 CDI Euro4 di vecchia generazione, calcolati con lo stesso metodo Nedc. Un gap importante nei consumi se si considera che il risparmio su 100.000 km è di oltre 3.300 euro, a fronte di migliori prestazioni e una potenza massima che sale da 150 a 194 CV.