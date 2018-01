Moto, torna a Roma l'appuntamento con il mondo custom

ROMA - Musica, tatuaggi, pin up e moto. Torna Eternal City Motorcycle Custom Show, l'appuntamento per appassionati di due ruote e quattro ruote speciali, che lo scorso anno ha chiuso la sua prima edizione con oltre 10mila ingressi. Quest'anno (sabato 17 e domenica 18 febbraio), l'appuntamento all'Atlantico Live (all'Eur di Roma) prevede due giorni di spettacoli, musica, tatuaggi, mostre fotografiche, esposizioni ma soprattutto moto. Tra le novità di quest'anno la prima edizione dell'International Pin Up Contest, concorso che vede protagoniste concorrenti italiane e straniere. L'evento si sviluppa su una superficie di oltre 3.000 metri quadrati tutti da vedere, organizzato per aree tematiche: produzione di serie, cafe racer, scrambler, abbigliamento, accessori, componenti, merchandising.



Ospite d'eccezione della due giorni il disegnatore statunitense Darren McKeag, appassionato del mondo delle moto, per la prima volta in Europa. L'artista, maestro del tatuaggio e delle decorazioni pinstriping, disegna t-shirt e loghi, dipinge caschi, parafanghi e serbatoi. Ma non mancherà, per il secondo anni consecutivo, direttamente da Los Angeles, l'Hells Angel californiano Rusty Coones, musicista, customizer, consulente e attore nella serie televisiva statunitense 'Sons of Anarchy'. E poi Bobby Seeger che con il suo stile old school anni '50 e '60, porta avanti l'attività di Indian Larry, storico customizzatore della Grande Mela. Tante le attrazioni in programma: dallo spettacolare Car Show, con veicoli americani pre 1965, a cura dei Rumblers e Portoricano, alla mostra fotografica allestita dal Car Club Rumblers Roma che, oltre a una ricca esposizione di hot rods e moto custom, creerà un'atmosfera magica affiancando a ogni macchina e moto una foto che le ritrae insieme ai loro proprietari.