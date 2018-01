Arriva l'app che trova posto in autorimessa per la tua Smart

ROMA - Prende il via da Roma 'ready to park', primo di una serie di servizi messi in campo da Smart nell'ambito di una più efficiente mobilità urbana. 'Ready to park' permette, infatti, ai clienti Smart di Roma e provincia di parcheggiare all'interno di un network di autorimesse convenzionate, effettuando prenotazione, accesso e pagamento attraverso un'app dedicata. Questo nuovo servizio è stato sviluppato dallo 'smart Lab Italy', uno dei quattro think tank che in altrettanti Paesi nel mondo lavorano per trovare soluzioni utili ad offrire un valido contributo nella realizzazione di un ecosistema di mobilità intelligente, semplice e sostenibile. Dopo la Capitale, dove sono già disponibili oltre 30 parcheggi che saliranno a 100 entro il mese di marzo, il progetto si estenderà alle città di Firenze, Genova e Milano e sarà integrato attraverso la funzionalità 'ready to charge', che renderà possibile scegliere e prenotare anche gli hub di ricarica. 'ready to park' è già disponibile su Google Playe App Store.



Una volta scaricata l'app sullo smartphone, inserita la targa della propria Smart e indicati gli estremi della carta utilizzata per il pagamento, sarà possibile accedere ai servizi di 'ready to park', in modo semplice ed intuitivo. È sufficiente selezionare il parcheggio prescelto attraverso la mappa interattiva, effettuare la prenotazione e raggiungere l'autorimessa entro un'ora, senza alcun addebito extra. Per accedere al parcheggio basta attivare il Bluetooth e avvicinare il proprio smartphone alla sbarra.



Successivamente, l'app permette di controllare il tempo di sosta, effettuare il pagamento tramite carta di credito o Paypal e aprire la sbarra in uscita.