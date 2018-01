Renault, 14 carovane in Italia per il Business Booster Tour

ROMA - Dopo il successo delle scorse edizioni, parte la quarta edizione del Renault Business Booster Tour, la carovana di veicoli commerciali allestiti pronta a presentare, in 250 tappe, soluzioni personalizzate per tutte le esigenze. Saranno oltre 63 i veicoli che gireranno l'Italia da Nord a Sud in 14 carovane differenti con ben 250 tappe. Tra le novità di quest'anno, l'introduzione della gamma elettrica e dei veicoli commerciali del marchio Dacia. A disposizione ci saranno infatti il pick-up da 1T di Renault, Alaskan, i veicoli elettrici Z.E., in particolare il Kangoo Z.E. e l'innovativa Zoe Van, il Dokker Pick Up e la Sandero Van. La prima edizione nel 2015 è partita con 26 veicoli, 5 carovane, 100 tappe. Nel 2017, la terza edizione ha visto 50 veicoli presenti, 10 carovane e 200 tappe. I risultati registrati, dalla prima alla terza edizione, rispecchiano il successo del Business Booster Tour, infatti, i leads sono passati da 4.000 a 5.200.



In Italia, la rete Renault presenta, sul totale delle 88 concessionarie, 36 concessionarie specialiste PRO+, con una capillarità rappresentata da 48 siti sul territorio. La forza vendita specializzata vede 203 venditori su tutto il territorio, di cui 102 specialisti per i veicoli commerciali e 101 consulenti aziendali. Sono invece 25 gli allestitori partner di Renault Italia, che permettono di realizzare e offrire allestimenti su misura per il cliente, nei settori dell'edilizia (cassoni fissi e ribaltabili), alimentari (dai rivestimenti leggeri fino alle coibentazioni con frigo e celle frigo), trasporti (furgonature e trasporti speciali) e tempo libero (camper).