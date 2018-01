Guidare un'auto sportiva è adrenalinico come montagne russe

ROMA - Guidare un'auto sportiva fa bene alla salute perché aiuta a stimolare l'adrenalina dei guidatori e in ultima analisi crea soddisfazione emotiva e compiacimento, proprio come succede quando si provano le emozioni forti delle montagne russe. A rivelare questa insospettabile connessione fra guida e parchi di divertimento è una ricerca commissionata da Ford.



Lo studio, chiariscono dalla sede europea della Casa dell'Ovale, ha misurato i cosiddetti momenti 'buzz', quei picchi emozionali che svolgono un ruolo fondamentale nel nostro benessere generale. Sono state comparate su un gruppo di volontari le sensazioni generate da varie attività: dalla guida alle montagne russe, appunto, dalla presenza allo stadio per vedere la propria squadra favorita a un bacio della persona amata, da una lezione di ballo a un pranzo gustoso. Tra tutte queste è emerso che l'emozione generata dalla guida di una vettura sportiva è tale da poter generare effetti positivi sulla salute. Per i test sono state utilizzate tre Ford ad alte prestazioni: una Mustang, una Focus RS e una Focus ST. Alla loro guida i soggetti esaminati hanno vissuto in media 2,1 momenti 'buzz', inferiori ai 3 delle montagne russe ma superiori al valore di 1,7 registrato durante lo shopping, all'1,5 della partita di calcio e al sorprendente 0 del bacio dell'amata, del ballo e di un pranzo gustoso. Per individuare i 'buzz moment' è stato utilizzato un sistema di intelligenza emozionale messo a punto da Sensum, società leader nella tecnologia empatica. Per evidenziarli sulle vetture sono state montate delle strisce luminose da 110 x 500 lumen a luce diurna e 82 pannelli con 188.416 LED, indirizzabili individualmente.



"Le montagne russe possono essere perfette per darci un brivido veloce, ma non possono accompagnarci al lavoro, ogni giorno", ha detto il dottor Harry Witchel, Discipline Leader in Physiology, che ha curato la ricerca. "Questo studio mostra come guidare una performance car significhi molto di più che spostarsi da un punto all'altro. In realtà, potrebbe essere una parte preziosa della routine quotidiana di benessere".