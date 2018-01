Alfa Romeo Giulia QV e Stelvio premiate da critica inglese

ROMA - Doppio riconoscimento da Oltremanica per l'Alfa Romeo: sugli scudi la Giulia Quadrifoglio Verde e lo Stelvio. La prima ha vinto la classifica "Best Sports and Performance Car" del prestigioso riconoscimento "What Car? Car of the Year 2018", assegnato dalla rivista What Car? e giunto alla quarantesima edizione. Il secondo ha conquistato il titolo di "Premium Suv" del CCT100 Awards di Company Car Today.



Per la berlina del Biscione si tratta del settimo premio conquistato nel Regno Unito negli ultimi 12 mesi che la conferma come alfiere del grande ritorno del brand sul mercato internazionale. Una considerazione ampiamente sottolineata dal giudizio di What Car?: "Mentre le Alfa Romeo del passato - scrive la rivista - sono state spesso bellissime ma raramente altrettanto soddisfacenti da guidare come ci si sarebbe aspettati da un marchio di un tale e ricco blasone in fatto di vetture sportive, la Giulia Quadrifoglio Verde è una macchina con cui l'Alfa è tornata nuovamente in vetta". Sempre nell'ambito dell'edizione 2018 del premio "What Car? Car of the Year", vinto a livello assoluto dalla Volvo XC40, l'Alfa Romeo Giulia ha ricevuto una nomination nella categoria "Executive Saloon" e lo Stelvio in quella "Large Suv".



Equipaggiata con un motore a benzina 2.9 V6 Biturbo 510 CV, la Giulia Quadrifoglio Verde vanta un rapporto peso/potenza ai vertici della categoria, pari a 2,99 kg/CV, e prestazioni di altissimo livello (309 km/h di velocità massima e 0-100 km/h in 3,9 secondi), rese possibili anche dal peso contenuto, possibile grazie all'ampio utilizzo di materiali ultraleggeri, quali la fibra di carbonio per tetto, cofano, splitter anteriore, nolder posteriore e inserti laterali delle minigonne.