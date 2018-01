Total assegna studio lubrificanti a UniMoRe

MODENA - La multinazionale francese Total ha affidato ai ricercatori dell'Università di Modena e Reggio Emilia (Unimore), coordinati dalla dottoressa M.Clelia Righi, studi su materiali per ridurre l'attrito che potranno avere un impatto sulla salvaguardia dell'ambiente. Un contratto di ricerca avvierà lo studio su un additivo lubrificante presente negli oli comunemente usati nei motori delle auto, che porterà a ridurre in maniera consistente le emissioni di CO2 e migliorare la qualità dell'aria.



Le finalità dell'accordo e gli obiettivi della ricerca saranno presentati in un incontro mercoledì alle 15 al Campus scientifico di Modena, presenti il Rettore, prof. Angelo O.Andrisano, e il manager Total Denis Lancon.



I ricercatori (il gruppo di lavoro è nato nel 2006) operano nell'ambito della tribologia computazionale, scienza che si occupa dello studio dell'adesione, attrito e lubrificazione e coinvolge diverse discipline, come fisica, chimica, ingegneria meccanica e scienza dei materiali.