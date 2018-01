Locauto 'apre' al noleggio dei veicoli commerciali

ROMA - Locauto lancia la nuova linea di noleggio veicoli commerciali Locauto Van. Il gruppo di autonoleggio si affaccia così ad un nuovo mercato con otto categorie di veicoli commerciali: due modelli piccoli (il Doblò Maxi e il nuovo Fiat Talento), due medi (il VW Transporter Passo Lungo e il classico Fiat Ducato passo medio), due grandi (il Fiat Ducato passo lungo e l'Iveco Daily Box in alluminio con ruote gemellate) fino ad arrivare ai due modelli speciali, il boxato con sponda idraulica e il cabinato tri-ribaltabile. Le tariffe permettono di scegliere tra tre diverse tipologie di percorrenze chilometriche giornaliere: 50 km, 100 km e chilometraggio illimitato. Per il mondo delle piccole, medie e grandi aziende, Locauto ha pensato diverse formule tariffarie e contrattuali, anche per il noleggio a medio e lungo termine, tutte all'insegna della flessibilità, della semplicità e della convenienza.Il noleggio furgoni Locauto Van è attualmente disponibile nelle principali aree urbane: l'obiettivo dell'azienda è arrivare a coprire entro la fine del 2018 tutte le regioni italiane.