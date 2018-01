A Bergamo è guerra al parking abusivo, obbligatorio digitare la targa dell'auto

Lotta allo 'scambio' dei ticket tra l'automobilista che lascia il parcheggio e quello che arriva, 'gestiti' dai parcheggiatori abusivi in centro a Bergamo, dove da questa mattina nelle strisce blu è obbligatorio digitare sul parcometro il numero di targa della propria auto prima ancora di inserire le monete o la carta di credito, attestando così la corrispondenza tra l'auto parcheggiata e la sosta pagata.

La modalità è stata portata in città da Atb (Azienda trasporti Bergamo) e dal Comune di Bergamo per mettere definitivamente fine a un'abitudine ormai consolidata e cioè la cessione e rivendita dei tagliandi da parte dei parcheggiatori abusivi. La novità viene attivata su tutti i parcometri, ma in maniera graduale: i primi saranno i 69 parcometri della zona 'rossa', in centro. La modalità sarà poi estesa al resto della città. Entro fine mese anche sui restanti 47 parcometri di città, esclusi i 10 presenti in Città Alta. I posti auto gestiti con i nuovi parcometri per il pagamento con carta di credito sono circa 2.400.